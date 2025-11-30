◆陸上 第３２５回日体大長距離競技会（３０日、横浜市・日体大健志台陸上競技場）

男子３０００メートル障害で東京世界陸上（９月）８位入賞の三浦龍司（スバル）が世陸後初レースとしてＮＧＣ男子５０００メートルに臨み、１３分２８秒６１で日本人トップの２位だった。

来年１月１日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）へ「どれだけ走りの状態が戻っているか、確認するため」と位置づけたレース。「目標は（１３分）３０〜４０秒と幅を持たせていたので、結果オーライな感じになった。感触的に悪くなかった」と自己ベスト（１３分２６秒７８）に迫る好走に、納得の表情だった。

自国開催の世界陸上で活躍し、注目度はさらに向上。「たくさんの方が３０００メートル障害に興味を持っていただいていると感じます」とこの日のレース後も、笑顔で写真対応した。

来シーズンは本職の３０００メートル障害だけでなく、１５００メートルや５０００メートルなどのフラットレースでもさらなる記録更新を狙っていく意向。「日本記録を目指すつもりでやっていきたい。来年、楽しみだなと自分でも思っています」と頼もしく話した。