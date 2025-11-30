3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが29日、都内で行われた自身のライブフィルムとドキュメンタリー映画の公開記念舞台挨拶に登場。ライブを映画化するまでの思いなどを明かしました。

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』（全国公開中 配給：TOHO NEXT （C）2025 UNIVERSAL MUSIC LLC）は、7月に行ったミセス史上最大規模となるメジャーデビュー10周年記念ライブの様子が収められています。

イベントでは司会者から、“ライブで5万人のファンを見たときに浮かんだ言葉”について聞かれた大森元貴さんは「なかなか5万人が集結することがないから、すごいなと感動しました！ 演出もいろいろなことを考えて、やれることは全部やりました。どれもすてきな思い出です」とコメント。

藤澤涼架さんは「まさしく“FJORD”という感じで、全てが今から“FJORD”が始まる空間が生み出されていて、わくわくしました」と振り返りました。

さらに、“ライブを映画化するにあたっての思い”をたずねられた大森さんは「やはりアニバーサリーでメジャーデビュー10周年の大事なライブなので、多くの人に見てもらいたかったのと、当日は配信などいろいろありましたが、見ることができなかった方もいると聞いたので、これは改めて作品として届けるべきだなと思いました」と語りました。

若井滉斗さんは「映画ならではの発見がたくさんありましたね。こんなところでこんな表情していたのか、と思いました。ライブ当日では発見できなかったところが映像に収まっていると思いました」と感想を話しました。

またMrs. GREEN APPLEは、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』も劇場公開中（配給：TOHO NEXT （C）2025 MGA Film Partners）。日本の音楽シーンをけん引する3人の“今”と“その先”を追った映像が収められているとのことです。