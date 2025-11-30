「競泳・ジャパンオープン」（３０日、東京アクアティクスセンター）

女子１００メートルバタフライ決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）は５８秒３５で４位だった。「さすがに表彰台には乗りたかった」と悔しさはにじませつつも、泳ぎの内容には充実感。「感覚は悪くない。今回の目標の『泳ぎを崩さない』ことは、クリアして終われたのかな」とうなずいた。

年内の国内主要大会はこれで終了。池江にとって２０２５年は、代表活動で主将を務めて奮闘するかたわら、個人の活動ではオーストラリアで指導を受けていたマイケル・ボール氏が突然中国コーチに転身して強化が継続できないなど、激動の１年を過ごした。成績面では世界選手権の５０メートル、１００メートルバタフライで自身初のメダルを狙ったが準決勝敗退となった。

「すごく悩んだ１年だった。自分の選択があっていたのかと疑いたくなる瞬間もあった」と総括しつつ、「つらい時の方が多いし、試合でも心が苦しくなるときもいっぱいあるけど、一生に一回の２０２５年で、来年も一生帰ってこない１年になると思う。水泳人生はあとどれくらいは分からないけど、楽しく泳げたら」。集大成と定める２０２８年ロサンゼルス五輪まで残り３年。池江は１年１年をかみしめていく。