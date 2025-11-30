激変した俳優・東出昌大の姿に、ひろゆき（西村博之）が驚き。思わずツッコミを入れる一幕があった。

【映像】「反省して頭丸めて…！？」激変した東出昌大の姿

ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃10が11月30日に放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んでいる。

南アジア旅10日目、くるまがひろゆきと共にブータン・ティンプーのバス停を歩いていると、突如として 「ひろゆき、くるまー！」との呼び声が。現れたのは、第1、2弾とひろゆきと共に旅をしていた東出昌大で、「びっくりした〜！」と、くるまとひろゆきは驚き。しかし、ひろゆきが驚いたのは合流そのものだけではない。東出は以前のシリーズ出演時とは打って変わって、髪を短く刈り込んだ姿で登場したのだ。

東出の変わり果てた姿を見たひろゆきは、思わず「反省して頭丸めて…！？」とツッコミ。さらに、ナイフを携行していた東出に対し「ナイフ出しっぱなし危ないですよ」「すぐ動物をさばいたらダメですよ。絶対ダメですよ。不殺生の国ですからね」と不殺生を重んじるブータンでの行動について注意していた。