【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】海外実況も大興奮！「奇跡のブザービーター」

バスケットボール日本代表のスモールフォワード馬場雄大が、ハーフコートショットによるブザービーターを成功。この衝撃的なプレーに、国際映像の実況アナウンサーが思わず日本語で絶叫した。

日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。90ー64で大事な初戦を白星で飾った。

この試合で最も会場が沸いたのが、第1クォーターの終了間際だ。残り1.5秒で相手のミスにより日本がラストポゼッションに入ると、ハーフライン手前でボールを受けた馬場が、ドリブルで中央に切り込み、最後は走りながらシュートを放った。直後に終了のブザーが鳴り響く中、美しい弧を描いたボールはバックボードに当たってそのままネットを揺らし、アリーナを大興奮させた。

「思った以上に日本語しゃべってた」の声も

センターラインの手前から決まったこの奇跡的なショットの映像は、FIBA（国際バスケットボール連盟）の公式Xアカウントもポスト。その国際映像では、アナウンサーが「オー！ スッゴイ！ マジデ！ ババブーン！」と思わず日本語を交えて絶叫した。

この実況を担当していたのは、世界中で実況を務め、日本のBリーグの英語実況も担当しているイギリス人のジョシュ・ベット氏だ。普段は英語で実況しているアナウンサーが、馬場のスーパープレーに興奮のあまり日本語で叫ぶという予期せぬ展開に、SNS上のファンからは「嬉しいし面白い！」「思った以上に日本語しゃべってた」「実況かわいいw」「日本語リアクション堪能で笑った」「実況の方が日本語堪能な件」「この声はジョシュさんだ」などの声が上がった。

なお、日本は12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦。W杯予選で2連勝スタートを目指す。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）