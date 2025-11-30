「チャレンジカップ・ＳＧ」（３０日、福岡）

優勝戦は２号艇の山口剛（４３）＝広島・９１期・Ａ１＝が２コースから差して勝利。２０１０年３月の平和島でのボートレースクラシック以来２回目のＳＧ優勝を飾った。また、優勝賞金３７００万円を加算して、一気に賞金ランキングは７位に浮上した。これでＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）に出場する賞金上位１８人が決定した。

優勝戦はインからコンマ０４のトップＳを決めた池田浩二（愛知）の内へ、山口の鋭い差しハンドルが入ってバックで届いた。「ターンは完璧だったけど、届くとは思わなかったです。池田さんより自分の方が上がりが良かった」。そのまま池田を振り切り、スタンドを埋め尽くすファンの大声援を浴びながら先頭でＶゴールを駆け抜けた。

ＳＧは通算２回目の優勝。２０１０年３月の平和島クラシック以来となり、歴代４位となる１５年８カ月という久々の戴冠となったが、「あまり実感はないです」と苦笑い。「勝てたことはうれしいし、２０代の頃から応援してくれているファンの方々に恩返しできたことは何よりうれしい。でも、自分の中ではあまり感動は出てきていないです。くたばるまでボートレースをやり続けようと思っているし、もっと優勝するつもり。今回はそのひとつって感じですね」と、最後まで涙はなかった。

これで賞金ランキングは７位まで浮上。２ｎｄから出場のベスト６入りには届かなかったが、グランプリのトライアル１ｓｔの１号艇が確定した。「自分が本当に喜べるのはグランプリを優勝した時なんだなって改めて思いました。グランプリはすごく楽しみだし、気が引き締まりました」。賞金ランク２６位で乗り込んできた博多の地で見事に“チャレンジ”に成功して、大逆転でつかみ取った大舞台の出場権利だ。長い間応援し続けてくれるファンの思いとともに、大願成就に燃える。