「レディースチャレンジカップ・Ｇ２」（３０日、福岡）

１１Ｒで行われた優勝戦は４号艇の守屋美穂（３６）＝岡山・１０１期・Ａ１＝が、４カドまくりで勝利。このタイトルは２０１８年（芦屋）以来２回目、通算では５回目のＧ２優勝を飾った。この優勝で女子の賞金ランキング２位も決まった。結局入れ替えはなく、年末のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（１２月２８〜３１日・大村）に出場する賞金上位１２人が決定した。

守屋がこん身の一撃で１号艇の遠藤エミ（滋賀）を撃破し、見事に優勝。「最近は優勝できてなかったし、調整も合ってなかったし、いいレースもできてなかったし、いろいろな意味でうれしい」と満面の笑みを見せた。

レースは４カドからコンマ１３のＳ（スタート）。「Ｓはもっと思い切って行きたかった。１Ｍも行くしかないと思って無理やり行った。Ｓも様子を見たしもっとしっかりとＳが行けたら」と内容的には反省。「うねりが苦手だし弱気な面を出さないようにと思ったが、たまたまです」と謙遜した。

それでもこの優勝で、クイーンズクライマックスでのトライアル１回戦１号艇が確定。「１号艇で行けるのは大きいし、うれしいですね」と悲願のＧ１制覇に向けて大きく一歩を踏み出した。「その前に下関のＧ１戦もあるしそこをしっかりと走りたい」と気持ちを引き締めた。この流れを途切らすことなく年末に向け突き進んで行く。