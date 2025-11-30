【ワークマンの黒】がオンオフ使えそう！ 40・50代がGETしたい♡「機能性アイテム」

きちんと見えやすく、着回しやすさも魅力の黒。【ワークマン】の黒アイテムなら、40・50代のコーデにすんなりフィットしてくれそうです。上品カジュアルにぴったりのプルオーバー、着回し力抜群のVネックトップス、冬に活躍するあったかパンツ、そして1枚でサマになるワンピースと幅広くラインナップ。機能性に優れながらもデザインはシンプルだから、日常のあらゆるシーンに馴染んでくれるかも。

楽チンきれいめコーデに仕上がりそうなプルオーバー

【ワークマン】「レディースストレッチライトEXEスキッパープルオーバー」\1,500（税込）

軽やかなストレッチ素材で、動きやすく快適そうなプルオーバー。スキッパーネック × ファスナー付きで、着こなしや気分に合わせて抜け感を調整できるのも魅力です。裾のドローコードでシルエットを調整できて、メリハリのある着こなしに。抗菌防臭機能付きでデイリー使いにも安心。おうちでのリラックスウェアや運動、オフィスカジュアルと、大人の1軍トップスとして活躍する予感大！

オンオフ頼れる機能性優秀トップス

【ワークマン】「レディースサーバーリブオーバーVプルオーバー」\1,500（税込）

大人のワードローブにあると助かるのが、シンプルで着回しがきくVネックプルオーバー。伸びのいいリブ編みにより、快適な着心地とすっきり見えもサポート。1枚で着ても、シャツをレイヤードしても映えるVネック仕様。水溶性の汚れがつきにくい防汚機能、洗濯機で洗えるマシンウォッシャブルと扱いやすさも◎ オンオフ問わずに幅広く頼れる、大人のための1着です。

毎日でも穿きたくなりそうなあったかパンツ

【ワークマン】「レディース防風撥水ストレッチウォームパンツEX」\3,500（税込）

一見シンプルに見えて、実は多くの機能を備えた優秀パンツ。実はフリースのインナーパンツが付いた、あったかボトムスなんです！ 寒い日には2枚重ねて、暖かい日はインナーパンツを取り外せて、気温に合わせて調整できるのが魅力。もちろんインナーパンツ単体でも着用できるので、おうちでのリラックスウェアにもおすすめ。保温・耐久撥水・防風と嬉しい機能満載。すっきりとしたシルエットで、オフィスルックにも違和感ないかも。

1枚でサマになる上品黒ワンピ

【ワークマン】「レディースニュートラルギャザーワンピース」\2,300（税込）

コーデを組むのが苦手……という40・50代におすすめなのが、1枚でサマになる黒ワンピ。ふんわり袖 × フレアシルエットでさりげなく女性らしさも醸し出せそう。ウエストのドローコードを絞って、好みのシルエットに調整もOK。しかも、高撥水・防汚（水溶性の汚れ）・イージーケア機能も備えた優れもの。オンオフ気兼ねなくヘビロテできそうな、大人のためのデイリーワンピです。

writer：小沢 鳴子