旗手（左）のアシストで前田（右）が先制点を挙げた。（C）Getty Images

写真拡大

　11月30日開催のスコットランドリーグ第14節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックがハイバーニアンと敵地で対戦している。

　前田と旗手が先発したこの一戦で、先制ゴールを挙げたのが前者だ。

　スコアレスで迎えた27分、相手GKのビルドアップのパスを旗手がカットし、エリア内に持ち込んでラストパス。これを前田が冷静に流し込んで見せた。
 
　28歳の日本代表FWは、これがリーグ戦では今季４点目となった。

　27日に開催されたヨーロッパリーグのフェイエノールト戦（３−１）でも躍動した日本人コンビが、またしても結果を残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾

 