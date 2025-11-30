旗手のアシスト→前田が先制弾！セルティックの日本人コンビがまた躍動！
11月30日開催のスコットランドリーグ第14節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックがハイバーニアンと敵地で対戦している。
前田と旗手が先発したこの一戦で、先制ゴールを挙げたのが前者だ。
スコアレスで迎えた27分、相手GKのビルドアップのパスを旗手がカットし、エリア内に持ち込んでラストパス。これを前田が冷静に流し込んで見せた。
28歳の日本代表FWは、これがリーグ戦では今季４点目となった。
27日に開催されたヨーロッパリーグのフェイエノールト戦（３−１）でも躍動した日本人コンビが、またしても結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾
前田と旗手が先発したこの一戦で、先制ゴールを挙げたのが前者だ。
スコアレスで迎えた27分、相手GKのビルドアップのパスを旗手がカットし、エリア内に持ち込んでラストパス。これを前田が冷静に流し込んで見せた。
28歳の日本代表FWは、これがリーグ戦では今季４点目となった。
27日に開催されたヨーロッパリーグのフェイエノールト戦（３−１）でも躍動した日本人コンビが、またしても結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾