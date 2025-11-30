中国政府はこのほど、「消費財の需給マッチングの強化、消費の一層の促進に関する実施プラン」（以下、「プラン」と略）を発表し、外部から広く注目された。世界の世論は、世界経済の伸び悩みを背景に、この消費促進政策文書は、各国に新たな発展のチャンスをもたらすと考えている。

「プラン」は二段階の主要な発展目標を打ち出した。2027年までに、三つの1兆元（約22兆円）級消費分野と、十の1000億（約2兆2000億円）級消費ホットスポットを形成する。2030年までに、供給と消費が良好に相互作用（インタラクション）し、相互促進の高い発展の枠組みを基本的に形成し、経済成長に対する消費の寄与率を徐々に高める。また、最も印象的なのは、「老（高齢者）・幼（幼児）・中（中年）・青（青年）」など異なる年齢層の差別化した需要を中心に据え、それぞれ消費を活性化し、需給のマッチング強化を目指す措置を打ち出し、中国政府の科学的な政策決定、的確な政策実施の方向性を体現していることだ。

世界2位の消費市場である中国が新たな消費目標を打ち出したことは、世界にとって間違いなくプラスだ。現在、中国の消費財品目総量は2億3000種類に達しており、家電、家具、文体用品、衣料品、家庭用紡績など100以上の品目の生産量は世界第1位となっている。「プラン」の実施は、間違いなく中国の超大規模市場の空間を広げ、世界により多くのウィンウィンのチャンスを生み出すだろう。

特筆すべきは、イノベーションが消費促進の重要な駆動力であることだ。データによると、今年上半期時点で、中国の生成型AI製品のユーザー規模は5億1500人に達した。これと同時に、中国は12年連続で世界最大のネット小売市場であり、モバイル決済取引規模は世界トップをキープしている。「プラン」は新技術・新モデルの革新・応用を加速し、AIの融合・エンパワーメントを強化するなどを打ち出しており、これは世界、特に外資系企業に重要なイノベーションのチャンスをもたらす。

「あるかどうか」から「良いかどうか」--中国住民の消費需要は絶えず高度化し、より質の高い消費供給とより多様化した消費シーンを呼びかけている。中国住民の素晴らしい生活へのニーズをよりよく満たすだけでなく、より多くの世界の人々に「中国で購入する」独特の魅力を感じさせ、「中国市場を深耕する」価値と意義を理解させる。（CRI論説員）