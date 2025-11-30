µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎàÎø°¦á¹ðÇò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä±¿Ì¿¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ïºî²È¡¦ÌÊÌð¤ê¤µ»á¡££²£°£°£±Ç¯¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£°£³Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö½³¤ê¤¿¤¤ÇØÃæ¡×¤¬Âè£±£³£°²ó³©Àî¾Þ¼õ¾Þ¡£Åö»þ£±£¹ºÐ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¡Ö·ã¤·¤¯ßê¤á¤¯Ã»¤¤Ì¿¡×¤ÏÂ¤«¤±£´Ç¯¡ÖÊ¸ÕÜ³¦¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î£±£¸Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ³Ø»þÂå¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÊÌð»á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÎø°¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ó¥¬¤È¤«¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÎÏÃ¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÂç»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤ÎÉôÊ¬¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ½Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¹»¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Á´Á³Ì¤½Ï¤ÇÎø¤ËÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢µÈ²¬¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎø¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¥¯¥é¥¹¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÊÌð»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¹¬¤»¼Ô¤ÎÃË»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£µþÅÔ°ì¤Î¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£µÈ²¬¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡ØÉÕ¤¹ç¤¦¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£±²ó¤À¤±µ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À£±²ó¤·¤«µ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£Ãæ³ØÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£