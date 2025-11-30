¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û£²¾¡ÌÜ¤ÎK.O.B¤¬Ï¢¹çÄë¹ñ¤Ë¿É¤é¤ÄÈ¯¸À¡Ö¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£°Æü½©ÅÄÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Î¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ê£²£³¡ËÁÈ¤ò²¼¤·£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤®²¿¤ä¤éÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢¹çÄë¹ñ¤ò¡¢²¦¼ÔÁÈ¤¬Ê´ºÕ¤·¤¿¡£¸ÉÎ©¤·¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬Å¨¥Á¡¼¥à¤Î¹çÂÎµ»¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥É¥í¥Ã¥×¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Ç²óÈò¡£¥«¥é¥à¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÍá¤Ó¤»¤ÆµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Î²¦ÅýÎ®Àµ·ýÆÍ¤¤òÍá¤Ó¤ÆºÆ¤ÓÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡¢£Ô£Ô£Ä¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÎÀª¤Ë¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿£É£ã£å¤È¡Ö£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎÊèÀÐ¼°Ç¾Å·¹ºÂÇ¤Á¡Ë¡×¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤«¤é¤Î£²Ï¢¾¡¤ÇÀ±¼è¤ê¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿£É£ã£å¤Ï¡Ö¥«¥é¥à¡¢º£Æü¤Ï¤Û¤ó¤Î¿¨¤ê¤ä¡£¼¡¸þ¤«¤¤¹ç¤¦»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¡Ä¡£¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡º£¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ªÁ°¤â¤Ã¤È²¶¤ËÍí¤ó¤ÇÍè¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤ªÁ°¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤Ï¢¹çÄë¹ñ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¥«¥é¥à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¤¢¤ó¤Ê¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿ÇÑµõ¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿É¤é¤Ä¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£