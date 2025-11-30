「やっぱり黒かな」→ ちょっと待った！【GU】40・50代のサマ見え♡「グレー色コート」

今季はグレーの人気が上昇中。洗練されたニュアンスをまとえるトレンドカラーでありながら、大人の着こなしにもすっと寄り添います。今回は、そんなグレーを品よくカッコよく取り入れられそうな【GU（ジーユー）】のコートにフォーカス。いつもは黒を選びがちな人も、スマートさとこなれ感が好バランスなグレーに注目してみて。

スマートな見た目とゆとりのバランスがGOOD

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

膝にかかる長めの丈と襟付きのスマートなデザインで、オンオフ頼れそうなコート。ほんのり丸みを帯びたAラインと、袖ぐりに適度なゆとりをもたせたシルエットが、かっちりしすぎず自然なこなれ感を演出します。光沢を抑えた生地感で落ち着きがあるから、大人女性の着こなしにも馴染みそう。パンツにもスカートにも合わせやすく、デイリーアウターとして活躍が期待できる1枚です。

チンストラップを留めて着こなすのもオシャレ

チンストラップを留めるだけで、ぐっと表情が変わるのがこのコートの楽しいところ。スタンドカラー風に仕上がり、防寒性を高めながらもシャープな雰囲気を添えてくれます。ボトムスも同色のグレーパンツを選べば、縦のラインが際立ち、すっきりとした大人バランスを目指せそう。ワントーンでまとめた、都会的な印象のお手本コーデです。

Writer：Anne.M