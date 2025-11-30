女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ戦「ゴッデス・オブ・スターダム」優勝決定戦（３０日、浜松総合産業展示館）で、ＮＥＷ ＢＬＯＯＤタッグ王者・さくらあや（２９）＆玖麗さやか（２５）の「さくらら」が初制覇を果たした。

２人は勝ち点８でブルーゴッデスを３位通過し、決勝トーナメントに進出。２９日の大阪大会では１回戦でビー・プレストリー、飯田沙耶組、準決勝でメーガン・ベーン、ＨＡＮＡＫＯ組を撃破し、この日の優勝決定戦に駒を進めた。対戦するのはこの日ボジラ＆鉄アキラを退けたゴッデス王者で極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する刀羅ナツコ＆琉悪夏だ。

敵軍のパワーファイトに圧倒されなかなかペースを奪えない２人。それでも果敢に攻め込み、好連係で追い込んでいった。

だが、ゴッデス王者の勢いに押されると、あっという間にピンチを迎えたが、１５分過ぎに玖麗が決死の胴締めスリーパーで刀羅を捕獲し、無理やり流れを奪う。さらに刀羅の毒霧を避けた玖麗は、ときめきスピアーを発射。最後は刀羅のスワントーンボムをかわした玖麗が、丸め込み合戦を制して３カウントを奪った。

試合後、優勝者に贈られたリングを指にはめ、マイクを持った玖麗は「さくららがゴッデスリーグ優勝しました！」と喜びを爆発させ、さくらも「私たちがＮＥＷ ＢＬＯＯＤの頂点からスターダムのタッグの頂点に立ちました！」と絶叫。

観客から「さくらら」コールが巻き起こる中、玖麗は「今スターダムはヘイトの黒い光によって照らされていると思います。それってめちゃくちゃ悔しい。だけど、こうやって私たちがタッグリーグの頂点に立った。私たちの力で、さくららの光でスターダムをもっともっと照らしていきます」と宣言した。

タッグリーグ優勝後にはゴッデス王座に挑戦するのが通例。現王者に勝利した直後だが、改めて王座挑戦を要求したさくらは「私たちさくららがゴッデスのベルトも取って、史上初のＮＥＷ ＢＬＯＯＤタッグ、ゴッデスタッグの２冠チャンピオンになります」と言い切った。

最後は２人で「Ｒｉｓｅ ａｎｄ Ｓｈｉｎｅ さくらら！」と絶叫し大会を締めた。