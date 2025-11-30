ディズニー映画『ズートピア２』の公開を記念し、“ズートピア化計画”が日本で本格始動！

その第一弾として、静岡県が全国初の「ズートピア」パートナー都市に就任し、県知事による発表会見を開催。

会場にはジュディ役の上戸彩さんも登壇し、駅名看板の変更や大型ビジュアルの設置など静岡全域を巻き込むコラボ施策が続々と明らかに。

映画の魅力と県の特色が重なり合う、特別な取り組みがスタートしました。

映画『ズートピア２』公開記念！「ズートピア」＆「静岡県」パートナー都市発表会見

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクター、そして現代社会に通じる深いメッセージが”もふもふなのに深い“と社会現象を巻き起こし、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破、日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こす大ヒットを記録し、現在も各種映画レビューサイトでディズニー・アニメーション史上最高評価を保持するなど、名実ともに高い人気を誇る『ズートピア』──その待望のシリーズ最新作が、来たる2025年12月5日(金)、ついに幕を開ける。

この度、2025年11月28日(金)に静岡県庁にて静岡県知事である鈴木康友さんによる記者会見を開催。

『ズートピア２』の公開を記念して、日本全国がズートピア化するプロモーションの一環で、日本初となる「ズートピア」＆「静岡県」パートナー都市となることの発表・会見が行われた。

静岡県内のズートピア化について知事自らプレゼンを実施、、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役の上戸彩さんがゲストとして登場し、その場にいた静岡県内の関係者を沸かせました。

県知事と上戸彩さんとのトークセッションでも盛り上がりを見せ、『ズートピア２』も「静岡県」もお互いに盛り上げる事を約束しました。

会見には、まず静岡県知事の鈴木康友さんが登壇し、挨拶と共に「ズートピア」と「静岡県」がパートナー都市となることを発表。

ズートピアは様々な動物たちが人間の様に暮らす都市で、誰もが何にでもなれる夢の街。

そんなズートピアとパートナー都市となることについて、静岡県は全国で一番、動物園が多い県であることや都道府県で唯一、県名に「ず（ズ）」が含まれていて「しずおか」の「ず」と「ズートピア」の「ズ」の掛け合わせは話題性が高いといったご縁について話をしました。

その後、スペシャルゲストとして『ズートピア２』の主人公・ズートピア初のウサギ警官で、正義感が強く行動的で頑張り屋ジュディ・ホップス役日本版声優、上戸彩さんが登場し、関係者で埋め尽くされた会場が更に盛り上がりました。

そして、知事の後ろにはベールに包まれた巨大なものがあり、知事の一言で、ベールが取られるとそこにはなんと「しズ〜おか県に改名！？」や「６つの駅看板がズートピア化！」と書かれた『ズートピア２』の公開に際して、「ズートピア」と「静岡県」がパートナー都市になることを記念した特別ビジュアルが登場！

すぐさま知事から「静岡県の県名を『しズ〜おか県』と改名することを宣言します！」と力強く、驚きの発表がありました。

「ズートピア」と「静岡県」との共通点を聞かれた知事は「誰もが心身ともに豊かに暮らせる社会の実現を目指していて、幸福度日本一の静岡県を掲げている点と、様々な動物たちが共存し、お互いを尊重し、笑顔でワクワクしながら暮らす「ズートピア」には共通点がある」と話します。

静岡のイメージを聞かれた上戸さんは「静岡のイメージは山があって、海があって、とにかくもう自然あふれている街っていうイメージがあるんですけど、今回の『ズートピア２』は、前作に比べるとさらにいろんなエリアが出てきたり、あとはキャラクターも爬虫類が出てきたり、動物も増えてきているので、さらにここでまた静岡と一緒に重なる部分があるんじゃないかなと思ってました。」と話します。

知事も「上戸さんも結構静岡県を訪れていただいているようでございますが、海あり山ありと豊かな自然と食材にも豊富、何と言っても世界文化遺産の富士山というシンボルでもございますし、本当に気候も温暖で人々も非常に優しいです。魅力あふれる県だというふうに思います。」と続けました。

親戚が浜松市にいる上戸さんと浜松出身の鈴木知事でもトークが盛り上がる中、パートナー都市としての具体的な取り組みについては知事から更に驚きの発表が。

なんと静岡県内６つの駅までズートピア化するとのこと。

JR東海「静岡駅」が「しズ〜おか駅」、

「清水駅」が「しみズ〜駅」、

静岡鉄道「新静岡駅」が「新しズ〜おか駅」、

「新清水駅」が「新しみズ〜駅」、

遠州鉄道「新浜松駅」が「新はままズ〜駅」、

伊豆急行「河津駅」が「かわズ〜駅」に駅看板が変わることが発表されました。（※12月初旬から順次看板が変わります。）

このデザインについて上戸さんからも「アメリカの監修も入っているデザインです！」と今回の企画の本気度を語ります。

その他にも県庁本館の巨大看板の変更や県公式SNSでの企画、県全体のスタンプラリーの実施も明らかに！

パートナー都市として知事は「県内外の子どもから大人までの幅広い年代が、笑顔になり、幸せに暮らす方が増えていけば嬉しいと思います。また本県の魅力を国内外に発信するきっかけになればとも考えています。」と期待を込めます。

更に前作『ズートピア』について「動物たちが人間のように暮らす「理想都市」として描かれた、ディズニーらしいユニークな世界観が詰まった街です。そして、「多様性」や「共生」をテーマにして、誰もが快適に暮らせるように創られています。一方、映画では、主人公がウサギであるために警察官になれないと言われるなど、差別や偏見も描かれており、夢物語だけではない、現代社会への深いメッセージが込められていることを感じました。」と知事は語り、

本作『ズートピア２』について上戸さんは最新作はさらに「「ズートピア」の謎、最大の謎に入っていく。ジュディと、一緒に解決していくわけですが、動物の世界ってすごくかわいらしい映画でもあるんですが、大人である私たちが見ると、本当にもっと深い、もう一歩、もう二歩深いところに入れる作品で、すごくよく考えられているなあと感じる。今回、私たち「ズートピア」と、そして静岡県がこうパートナーシップを組ませていただいていますが、最新作は本当にパートナー探しというか、真のパートナーってどうやって探すんだろう、どうやって見つけるんだろう、真って何だろうっていう、またもう一歩深い映画になっているので、たくさんの方に見ていただきたいです。」とジュディの活躍と本作の見どころについて話しました。

最後に知事から「本当に素敵なこのパートナー都市のお話をいただきまして、我々としても本当に嬉しい限り。本作が持つ、素晴らしいパワーを、我々も、活用させていただき静岡県の魅力を大いにファンの皆様、お伝えをしていきたいぜひこの機会に‘’しズ〜おか県‘’にお越しをいただきたいというふうに思います。」と、

そして上戸さんからは「このような貴重なチャンスをいただきまして、本当にありがとうございます。ぜひ今回は、静岡の皆さんにも「ズートピア」を見ていただきたいと思いますし、ズートピアファンの方もこれを機に静岡にたくさん足を運んでほしいなと思っております。ちょうど一週間後ということで、ぜひ皆さん映画館で『ズートピア2』を見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。」と静岡県、そして日本中の皆様に向けてメッセージを送り合いイベントは幕をおろしました。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック：ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、DreamAmi、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

