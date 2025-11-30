可愛いのみーーーっけ♡【セリア】日常を彩る「雑貨」をチェック

日常を楽しく彩ってくれそうな【セリア】の「雑貨」に注目！ 可愛い見た目につい欲しくなってしまいそうなアイテムが、種類豊富にラインナップされています。今回は自分で作れるシールや、便利な文房具、収納に役立つものをピックアップ。雑貨を集めたい欲まで刺激されるかも。

手作り感が楽しめそうな「ビーズアートシール」

サンリオキャラがデザインされた可愛らしいこちらのシール。セットの中にビーズが入っており、このビーズをシールに貼り付けて、自分で作れる楽しさが味わえます。立体感のあるシールはカラフルで目立ちやすく、貼るだけでワンポイントになりそう。大人もハマる予感大な遊べるシールをぜひお見逃しなく。

スケジュール帳の目印に！「スケジュールマーカースタンプ」

ペン先がスタンプになっており、ポンッと押すだけで目印が付けられるこちら。@nanaironotobira2さんによると「消す時はスタンプをしたカラーの反対側の消しペン」が使える便利仕様。手帳にはもちろん、手紙やメッセージカードのデコレーションにも使えそうです。

浮かせて収納にぴったり！「貼ってはがせる コップホルダー ねこ型」

黒ねこのシルエットが可愛いこちらのコップホルダー。尻尾の部分が前に突き出た立体的なつくりになっていて、コップを引っかけられる仕様です。浮かせて収納でスペースを節約しつつ、コップをひっくり返したままで水切りできます。殺風景な洗面所にぜひ取り入れてみて。

ハート形が可愛い「革風コードバンド」

絡まりがちなコード類を束ねられるこちら。ボタンを留めるとハート形になる可愛いアイテムです。3色セットで、おうちではもちろん旅行時の荷物整理にも便利。革風の高級感漂う見た目も相まって、見える場所に置きっ放しでもおしゃれかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino