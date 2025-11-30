¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÈÆÇ»¦¡É¤Î¾×·âÅ¸³«¡¡Âçºê¤Î³Ð¸ç¤ò±ÇÈþ¤¯¤é¤é¸ì¤ë¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÇÂçºêÌò¤ò±é¤¸¤¿±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤¬¡¢11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè46²ó¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÂçºêÌò¤Î±ÇÈþ¤¯¤é¤é
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè46²ó¤Ç¤Ï¡¢°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤¿¤Á¤Î´ë¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Âçºê(±ÇÈþ¤¯¤é¤é)¤òÆÇ»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡½¡½¾×·âÅª¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âçºê¤¬¤µ¤ó¤¶¤ó°»ö¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å·È³¤¬²¼¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âçºê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼£ºÑ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï?
Âçºê¤Ï¤¤¤Ä¤â´Þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æ°ÍÉ¤È¤«¶ÛÄ¥´¶¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀäÂÐ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¿¿¼Â¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)NHK
ÂçºêÌò¤Î±ÇÈþ¤¯¤é¤é
(C)NHK