Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¶åÏº½õ°ð²ÙÌò¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¤ÏÁ´48²ó¤Ç¡¢12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
°½À¥¤Ï¡¢ÌÀÏÂ¤ÎÂç²Ð¤òÌµ»öÆ¨¤ì¡¢Éü¶½¤·¤¿µÈ¸¶¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¶åÏº½õ°ð²Ù¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¤òÃ´Åö¡£µÈ¸¶¤ò¡¢¹¾¸Í¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤ò¡¢Å·¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢»þ¤ËÄÕ½Å¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿¹²¼»á¤È°½À¥¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡¢¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡¢¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡¢¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Á¥µ¥¤¥³¤Ê2¿Í¡Á¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°½À¥¤Î¸ì¤ê¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¿¹²¼»á¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¹¤¤ä¤¹¤¤À¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤äÂêºà¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªÊÙ¶¯¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë°½À¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Êª¸ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢°½À¥¤Î¸ì¤ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¸À¤¦¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤ª¾å¼ê¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¿ïÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
