『ザ・ロイヤルファミリー』新キャスト解禁 亡くなった耕造と面識があるようで…
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第9話（12月7日）に登場する新キャストが解禁された。
【同時解禁】新たに出演が決定した豪華ゲスト！
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
第9話に出演する市川実日子が演じるのは、獣医師の沢渡有希（さわたり・ゆうき）。獣医師としての実力はかなりのものだが、一風変わった性格の持ち主である。有馬記念優勝という大きな夢を掴むために再出発するチームロイヤルだったが、次々とトラブルに見舞われてしまう。今年の有馬記念出場は絶望的に思われる中、チームロイヤルは市川演じる沢渡に出会うことになる。さらに、沢渡は耕造（佐藤浩市）と面識があるようで…。沢渡は、チームロイヤルにどのように関わってくるのか。そして、耕造との関係は…。
■コメント
＜市川実日子コメント＞
馬の走る姿の美しさに。それに目を凝らし、祈る人たちの姿に。
なんでこんなに涙が出るのか自分でもびっくりするくらい、毎話感動していました。
現場ではとても緊張していましたが、妻夫木さんをはじめ役者の皆さん、スタッフの皆さんが温かな空気で迎えてくださって、うれしい再会もたくさんありました。
迷いながらテストを重ねていた時。
そのシーンと役にとって大切なものを丁寧に探って、台詞への反応を返してくださる目黒蓮さんが頼もしくて、感謝の想いが広がりました。
ここから最終話まで。
作品の1ファンとして、楽しみにしています。
■第9話のあらすじ
2年後の有馬記念優勝という大きな夢に向かい、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）を中心に、チームロイヤルは固い結束を築いていた。
隆二郎（高杉真宙）に代わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった翔平（市原匠悟）は、秋のGIシーズンに挑む。だがその矢先、翔平は思わぬ大きなトラブルに巻き込まれてしまう――。
一方、耕一のライバルである展之（中川大志）は、父・椎名（沢村一樹）も成し遂げられなかったクラシック三冠制覇を狙っていた。
次々と襲いかかるトラブルにより、目標としていた年末の有馬記念出場は絶望的に思われる。それでも栗須と耕一は、チームを守るため、そして夢をつなぐために奔走していく。
