３０日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に、俳優の福士蒼汰（３２）がゲスト出演。満島真之介と福士が俳優界の“あるある”を語る場面があった。

千葉・茂原市をドライブで旅しながらのトーク。満島から「親友とかそういう人はいる？」と問われた福士は「友だち、基本少ないんですよ。俳優仲間で（友だち）できない」と意外な返答。「共演しても、その時は一緒にご飯に行ったり、飲みに行ったるはあるけど、それっきり」と明かした。

「でも、唯一、それでも年に３回くらいだけど会うのは（声優で俳優の）宮野真守さん。マモちゃんは歳１０個上なんだけど、結構ずっと仲良くて、舞台で共演してから」と話し、その理由を「畑がちょっと違うところで嫉妬がなくなる」と語った。

これを聞いた満島は「そうなんだよね。役者さんってみんな仲良くしてるけど、同世代の人たちって“競合”なの。そこに下がグッて入ってこられたりすると、自分はそのレーンから外れるみたいな」と共感。「俺と蒼汰は競合にならない。知り合いも多いし、愛情は作品ごとに注ぐんだけど、ふだんなにげない会話するなら、畑違いがいいってとこあるね」と話した。

これを聞いていたお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹は「見てる人からしたら、（俳優同士の関係が）そんなに難しそうに見えないよね」と返していた。