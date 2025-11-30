12星座別！2025年12月1日〜12月31日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
お金面では他人からのアドバイスよりも自分の考えを信じて2025年12月、射手座に惑星が集中します。太陽、水星、金星はほぼ1カ月間、射手座に滞在し、火星も12月前半は射手座を運行。こんな星々の配置を受けて、また年末ということもあって忙しく動き回ることになるでしょう。周囲がどんな動きをしようと、自分の道を真っすぐに行くことが12月の幸運を手にする近道。ウロウロしていてはいけません。
ここでは2025年12月の牡羊座〜乙女座の金運についてお伝えします。
牡羊座牡羊座の12月は幸運期到来！ 想像もしていなかった展開が待ち受けているようです。直感的にひらめいたことに飛び付いてみましょう。まわりの反応などは気にしないことです。これからの新しい道が開けるかもしれませんよ。
金銭管理には慎重になりましょう。つい野放図になりがちな年末なので気を付けてください。忘年会などの集まりやお歳暮、お正月準備などには特に慎重に。真剣に価格の比較をする意気込みが金運を守るでしょう。
ラッキーアイテム：サイドゴアブーツ
牡牛座牡牛座の12月の運気は停滞気味。気分が晴れない日が続きそうです。しかも嫉妬心が芽生え、そんな自分を否定してしまう可能性も。自分と人とを比べず、「ありのままの私でいい」と自分に言い聞かせて。
マネー面ではバックアップしてくれる人物が登場しそうです。金銭的な援助をしてもらえるかもしれないし、買い物のアドバイスをしてくれるかも。あるいは賢い貯め方の指南をしてくれる場合もありそうです。気難しそうな人に注目を。
ラッキーアイテム：羽根布団
双子座双子座の12月は交友関係が大きく広がっていく幸運期。年末ということもあって忘年会や各種パーティー、食事会などのお誘いがあるでしょう。二つ返事でOKしてください。また、できるだけいろいろなタイプの人と言葉を交わすことで将来への道が開ける可能性も。
とはいえお付き合いには交際費がかかるのは当然と言えば当然。それなりの準備をしておきたいものです。12月初めにしっかり予算を組み、普段の倍くらいの金額を用意しておくと○。
ラッキーアイテム：花束
蟹座蟹座の12月は安定運。誠実な言動で周囲からの信頼を得られることが暗示されたひと月です。何があっても嘘やハッタリは口にしないこと。ひたすら愚直になりましょう。そのために損をすることがあっても目をつむって。
金運も順調ペース。とかくお金が出ていく年末も無事にクリアできるでしょう。1円でも安いお店を探す労力を惜しまないで。必ず報われるのでマメになってください。また500円玉貯金などでコツコツと貯めるとかなりの額に。
ラッキーアイテム：クレジットカード
獅子座12月の獅子座は運気上々。自分の考えをしっかりと持てるようになり、それをきっぱりと主張もできるようになるでしょう。自分に自信を持ってください。あなたの爽やかな弁舌は周囲を魅了するはず。陽気な態度を忘れなければ人気運もアップです。
一方、金銭面には注意が必要。出ていくお金を抑えないと困った事態におちいるかも。パーティーのため、新年のためなどの新しい洋服を買うのはちょっと待って。想像以上の出費になりそうです。
ラッキーアイテム：金ボタンのジャケット
乙女座乙女座の12月は運気が乱れがち。大掃除をしなくては、などと自分で自分を追い込み、息苦しい日々が続いてしまうでしょう。あれもこれもと考えず、優先順位を決めること。そして深呼吸してから始めるとはかどるはずです。身の回りがすっきりすれば運気も安定化。
外食が続きがちで食費が予想以上にかかってしまいそうな点にも注意を。友人にごちそうしたり高級店に出入りしたりするのは考えもの。お財布とよく相談をしてからにしてください。
ラッキーアイテム：毛足の長いラグ
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)