とにかくいいって周りの人が言うもので、AmazonのBFセールでアマニ油デビューしてみました。

Amazonプライベートブランドby Amazonのアマニ油（日清オイリオ）が、24％オフの1182円です。

体内で合成できない必須脂肪酸の1つ、オメガ3脂肪酸。体に嬉しい作用があり、お魚に多く含まれているのですが、普段の食事ではつい不足がちになる栄養素でもあります。このオメガ3脂肪酸を含み、手軽に摂取できると人気なのがアマニ油。健康オイルなんて言われることも。

実際、私のまわりでもアマニ油生活を始めた人は少なくなく、みんなざっくり「とにかくいいらしい」と口を揃えていいます。…そう言われると気になっちゃうな。

熱と光に弱いアマニ油

アマニ油はほぼ無味無臭。ごま油やオリーブオイルのように美味しいから食べるわけではなく、カラダのために淡々と摂取することになります。逆にいえば、どんなお料理にいれても味の邪魔はしません。

アマニ油は熱や光に弱く、酸化しやすいのが弱点。ゆえに、加熱調理に使用するのはNGだそう。温かいものにいれるのはOKだけど、火を通すのはダメ。よく聞くのは、お椀によそった後のお味噌汁や納豆に混ぜちゃうという方法。油だけどで大して油っぽさも気にならないので、何にでもちょろっとかけてしまえばいいのです。

by Amazonのアマニ油は、フレッシュキープボトルで開封後の酸化を防ぎます（開封後は冷蔵庫保存で！）。毎日小さじ1杯程度摂取するとして、320gボトルなら2カ月ちょいで使い切ることができます。アマニ油デビューにはちょうどいい量かも。

セールって、新しいことを始めるきっかけにもなりますね。

