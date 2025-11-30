吸いごたえが強いと思う「加熱式たばこデバイス」ランキング！ 2位「IQOS イルマ」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻きたばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々と登場している加熱式たばこ。デザイン、コストパフォーマンス、吸いごたえなど、その選択肢は多岐にわたります。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこデバイス」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思う加熱式たばこデバイス」の結果を紹介しつつ、自身も数々のデバイスをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのデバイスの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【11位までの全ランキング結果】
回答者にIQOS イルマを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「タバコ感が強かった」（40代男性／新潟県）
「紙タバコに近いと感じる」（20代女性／神奈川県）
「メンソールが強いように感じるため」（20代男性／岩手県）
「煙がたくさんでるし、重みを感じる」（30代男性／大阪府）
「キック感がちゃんとでる」（30代男性／鹿児島県）
回答者にIQOS イルマ iを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「紙タバコに近い感覚のため」（20代女性／茨城県）
「ホルダーとチャージャーが分離型で、ブースト機能による安定した強い吸いごたえを体験できるから」（30代女性／北海道）
「喉にグッときて、紙タバコのような感じがします」（50代男性／京都府）
「メンソール系がガツンと来る」（20代女性／宮城県）
「パンチがある」（60代男性／千葉県）
伊藤：2位の「IQOS イルマ」は、従来のIQOSシリーズから大きく進化して、たばこ葉を芯から加熱することができるようになりました。掃除も不要となり、吸いごたえと使い勝手が大きく向上しています。
紙巻きたばこの吸いごたえに近い満足感が得られるため、加熱式たばこに移行したいユーザーにもおすすめのモデルです。ちなみにホルダーのみで2本連続で吸うこともできます。ポケットチャージャーに収納するため、ホルダーに残っている臭いを出さずにカバンに収納することもでき、女性ユーザーも使いやすいでしょう。
1位の「IQOS イルマ i」は、「IQOS イルマ」からこれまた大きく進化して、さまざまな新機能が搭載されました。特に「フレックスパフ」機能は、パフ数が追加されたことにより満足度がアップしています。
また、「パフォーマンスモードに設定の上、ポーズモードの使用なし」の設定にすると、ホルダーのみで3本連続で吸うことができます。加熱式たばこを日常で頻繁に利用するユーザーにおすすめです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞ 加熱式たばこデバイスに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜10月27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：144人、女性：100人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
