日韓OB戦に韓国の4番として出場

かつてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などで激戦を見せた日韓両国のレジェンドが集結する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催された。オリックスやソフトバンクで活躍した李大浩（イ・デホ）氏が韓国の4番として出場し、本塁打を含む3安打でMVPに輝く大暴れを見せた。

3回には元阪神の岩田稔氏から右中間フェンス直撃の適時二塁打を放つと、6回には元ソフトバンク摂津正氏の直球を軽々と弾き返し、左翼フェンス奥のブルペンに叩き込んだ。3年前に現役を引退したが、2メートル近い巨体から繰り出すパワーは健在で、日米韓で通算486本塁打を放った実力を見せつけた。

韓国のロッテで2001年にデビューすると、2012年から4年間は日本のオリックスやソフトバンクでプレー。2016年のマリナーズを経て、2022年まで韓国ロッテで活躍。現役最終年も23本塁打を放っていた。

衰えを知らないパワーにSNSでは「まだまだ健在ですね」「いつ衰えるの？」「現役やん笑」「今すぐ引退を撤回して古巣オリックスを救ってみないか？」「戻ってこないか」「ヤバすぎるやろ」「いやもう現役だろ！ 普通にエグい活躍してるわ！」「打ちすぎや」「攝津正がイ・デホにホームラン打たれる。何年前だよ!?」など驚きと困惑の声が相次いだ。（Full-Count編集部）