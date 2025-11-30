「皆さんは永遠に私の記憶と心の中に残り続けます」J通算12シーズン…アビスパ福岡のベテランFWウェリントンが今季限りで退団へ 長文コメントで感謝つづる
J1アビスパ福岡は30日、FWウェリントン（37）が契約満了となり、今季限りで退団すると発表した。
ブラジル出身のウェリントンは2015〜17年に福岡に在籍。その後、J1神戸や湘南などを経て23年から再び福岡でプレーしてきた。空中戦で抜群の強さを誇り、Jリーグ通算81得点。ホーム最終戦となった30日のG大阪戦では後半27分からピッチに立ち、1―0での勝利に貢献した。陽気な性格でサポーターからの人気も高かった。
ウェリントンはクラブを通じて「このクラブと別れるのは本当に辛いです。チームの歴史に自分の名前を刻むことができたことを誇りに思います。これからは同じ道を歩むことはありませんが、皆さんは永遠に私の記憶と心の中に残り続けます」などとコメントした。
ウェリントンのコメント全文
このクラブと別れるのは本当に辛いです。
ここでの時間は二度の在籍を合わせて５年半。
その間に友人ができ、素晴らしいチームメイトに恵まれ、学び、教える機会を持ち、
そして２０１５年のJ２からJ１への昇格や、２０２３年のルヴァンカップ優勝といった
喜びも味わうことができました。
この時間をともに歩んでくれたすべての皆さんに心から感謝しています。
そして、私に示してくださった支え、認めてくださる気持ち、
そして何よりも尊敬の心に深く感謝します。
また、長い間応援し続けてくださったサポーターの皆さんにも本当に感謝しています。
いつも、私がプレーする姿を尊重し、喜んでくださり、ピッチに立つたびに
皆さんの応援が見えて、雰囲気が変わるのを感じました。
その力がいつも私を励まし、チームのために戦う大きな支えになっていました。
さらに、クラブ初のタイトル獲得に貢献できたこと、
そしてチームの歴史に自分の名前を刻むことができたことを誇りに思います。
特にベススタで感じた声援の力と、その圧倒的な雰囲気は一生忘れません。
これからは同じ道を歩むことはありませんが、
皆さんは永遠に私の記憶と心の中に残り続けます。
ウェリントンのJリーグ年度別成績
年 度 チーム 出場 得点
2013 湘 南 J1 16 3
2014 湘 南 J2 38 20
2015 福 岡 J2 18 7
2016 福 岡 J1 29 5
2017 福 岡 J2 36 19
2018 神 戸 J1 28 5
2019 神 戸 J1 15 6
2021 湘 南 J1 26 6
2022 湘 南 J1 27 2
2023 福 岡 J1 27 3
2024 福 岡 J1 33 3
2025 福 岡 J1 30 2
通 算 J1 231 35
J2 92 46