【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】ホーバスHCが叫ぶ！「疑惑ジャッジ」の瞬間

バスケットボール日本代表のトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）が、激昂する一幕があった。SG富永啓生（レバンガ北海道）が放ったシュートを巡る判定に納得できず、ファンたちも疑問の声を上げた。

日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。2024年のパリ五輪以来となる代表復帰を果たした渡邊雄太がチーム最多となる20得点を挙げるなど躍動し、90ー64で大事な初戦を白星で飾った。

ただ、第4クォーターの終盤には、物議を醸す判定にホーバスHCが激昂した。右のウイングポジションでボールを受けた富永が、一気にリングアタックを仕掛ける。うまくレイアップに持ち込んだが、チャイニーズ・タイペイのブランドン・ギルベックのブロックショットに阻まれた。

ファンもSNS上で疑問の声を上げる

直後に富永は、大きなジェスチャーで相手のファウルを主張。しかし審判団はアウトオブバウンズで日本のボールと判定していた。するとベンチ前のホーバスHCは、アリーナ中に響き渡るような大きな声で「バックボード！バックボード！」と連呼。リプレイを確認してみると、富永のシュートはバックボードに当たっていた。

ルール上、バックボードに当たったボールがリングに向かって落ちてきた後に、相手がボールに触れると『ゴールテンディング』と判定され、そのシュートは得点が認められる。しかしこのシーンでは、ゴールテンディング判定ではなく、ブロックショットによりアウトオブバウンズと判定とされたのだ。

このシーンには、SNS上のファンたちも反応。「つか今のテンディングやんけ」「あれ？FIBAルールだとテンディングなかったっけ？」「なぜこれをテンディング取らない」「これでテンディング鳴らないのレベル低すぎる」「審判ちゃんと見てるのか？」「これ国際試合だよね？」「流石にこの判定は酷い。テンディングだろ」「これがゴールテンディングじゃないと？」など判定に対する怒りの声が上がった。

一方で「トムさんもチャレンジしたらいいのに」「あそこまで怒るならチャレンジした方がいいだろ」「トムさん動かないねー」「ホーバスもかなり確信があったはずだしチャレンジ案件だろ」と、ビデオ判定を要求しなかった日本ベンチへの疑問の声も見られた。

なお大勝した日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

