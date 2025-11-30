動画はこちら

ウクライナ当局は２９日、首都キーウと同市郊外でロシア軍の攻撃が相次ぎ、６０万人以上に影響が出る大規模な停電が発生したと発表した。

和平協議でウクライナ側の中心人物だったアンドリー・イェルマーク大統領府長官が解任された直後で、ロシア側はウクライナの混乱に追い打ちをかける狙いとみられる。

ウクライナ軍の発表によると、露軍は２８日夜〜２９日朝、５９６機の無人機（ドローン）と３６発のミサイルでウクライナ各地を攻撃した。キーウ一帯では５０か所以上で被害があり、３人が死亡、約５０人が負傷した。一部の地域では暖房の供給も停止した。キーウ郊外では２９日夜も攻撃があった。

一方、ウクライナ側はロシアのエネルギー関連施設などを標的に反撃した。

ウクライナ国営通信などによると、ウクライナ保安局などが２８日、トルコ沖の黒海上を航行中のタンカー２隻を無人艇で攻撃した。いずれも西アフリカのガンビア船籍で、制裁を回避し、露産原油の輸送に協力する「影の船団」とされる。石油の輸出拠点がある露南部に向け航行中だった。攻撃で爆発が生じたが、死傷者はいなかったという。

ウクライナ軍は２９日、露南部の製油所や、戦略爆撃機の改良に関わる施設を攻撃したとも発表した。