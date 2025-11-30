２９日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）にお笑いタレントの横澤夏子がゲスト出演。夫と出会った婚活パーティーについて語った。

２０１７年７月に婚活パーティーで知り合った１歳年上の会社員と結婚し、２０年２月に第１子、２１年１０月に第２子、２３年６月に第３子と３人の女の子の出産を発表。３児のママとして奮闘する姿が話題となっている横澤。「爪だって私の入れて８０本切ってるんですよ」とため息まじりで話した。

ＭＣの加藤浩次から、出会いの場となった婚活パーティーについて問われると「１００回くらい行きました」と横澤。２１歳頃から行き始めたが、きっかけは「バイトの先輩が『なっちゃんはかわいくないんだから、若さを売りにしなさい』って。そりゃそうだ、若さを売りにしなきゃ、今しかないんだって思って」だったと明かした。

ひと晩に３つのパーティーをハシゴすることもあり「色んなタイトルの婚活パーティーがあったんです。『年上の男性に甘える子猫ちゃんパーティー』とか」と話し、「私、１８０センチ以上の男性がいいなと思ってる時期があって、なんでいいんだろうって考えた時に、並んで歩く時にちょっと上を向いて歩くのが理想だったんだって気づいて、そんなもんいらないじゃん、にたどり着いた。どんどんそぎ落としていって、楽しく飲める人がいいなってところまで行き着いて」と、パーティーを重ねて意識が変わったという。

夫とは「２０代集まれパーティー」で出会った。横澤がタレントだと知らずに、「私のことを『ナナメ澤さんですか？』って言ってきたんですよ。ちょうど面白くない！って思って。楽しく飲めるじゃないですか、何言ってるの？って。ナナメ澤レベルでいいんだって、すごい楽で」と語った。

さらに「私、海老名サービスエリアが大好きなんですね。それを夫が庭のように語ってたんですよ。それに私がすごい食いついて。（夫は）こんな海老名に食いつく女いるんだって」と出会いの場面について振り返った。

そんな横澤は「婚活パーティーとは、自分の見つめ直しだと。自分と向き合うことが大事なんだと伝えたいです」と呼びかけた。