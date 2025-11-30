辻ちゃん長女・希空（のあ）、ほっそり美脚際立つ純白コーデ披露「天使」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月30日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「天使」と話題の美脚ショット
希空は「 紅葉見に行けて良かった 誰かが作ったイチョウのブーケが落ちてました」とつづり、紅葉を見に行った際の私服姿を投稿。白のスウェットに同系色のティアードスカートを合わせた純白コーデでほっそりとした美しい脚を披露していた。
この投稿にファンからは「天使」「透明感すごい」「絵になる」「スタイル良すぎ」「着こなし可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
