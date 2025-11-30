アニソン×信州×野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」9月開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、2025年9月19日（土）・20日（日）の2日間、長野県佐久市・駒場公園にて開催決定！

アニメ・アニソンを軸に日本のポップカルチャーと信州の自然・食・地域文化が交わる信州発のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ」。2017年の初開催から、アニソンアーティストや声優によるライブパフォーマンス、信州グルメや地酒を楽しめるブースの展開など、来場者一人ひとりが自由に楽しめる開放的な空間づくりを大切にしてきた。自然に囲まれた環境でアニメカルチャーを五感で味わえる特別な2日間は、年々注目度が高まり、県内外から多くのファンが訪れるフェスへと成長している。

2026年では、より快適で安心して楽しめる会場づくりを進めるとともに、音楽体験・空間演出・地域連携の面でもさらなる進化を予定している。

出演アーティストやチケット情報などの詳細は、公式サイトおよびSNSにて随時発表いた。2026年のアニエラも乞うご期待！

●イベント情報

ナガノアニエラフェスタ2026

2025年9月19日（土）・20日（日）

開演 12:00（予定）

※開場時間に関しましては、後日公式HPにてアナウンスいたします。

会場：長野県佐久市「駒場公園」

住所：〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地

主催／企画制作：ナガノアニエラフェスタ2026実行委員会

