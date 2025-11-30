結婚して姉が家を出ることになると、さみしくなりますよね。しかし、結婚するとまるで別人かと思うくらい、ガラッと人が変わってしまうこともあるようです。今まで大好きだった姉に対して嫌悪感を抱いてしまうのは、どんなことがきっかけだったのでしょうか？ 今回は、結婚してモンスターと化した姉の話をご紹介いたします。

自由奔放な姉に変化

「姉が結婚して家を出ることになったとき、さみしくて泣いてしまいました。それくらいお姉ちゃんが大好きだったのですが、結婚してから姉はとんでもないモンスターになってしまったんです。

出産をしても仕事を続けていた姉は、母にサポートしてもらいながら家事や育児を頑張っていました。でもそれは最初だけ。次第に、実家に来る頻度も多くなり、休みの日は子どもを放置して一人で遊びに行くことも増えました。たまにならいいと思うけど、毎週のように母を頼って自由に過ごす姉を見て、だんだん不信感が募るように。

そして結婚して2年後、姉は離婚しました。離婚したら実家に出戻ってきたので、一緒に暮らすようになったのですが、そうするとますます姉はワガママになってしまいました。しばらくすると彼氏ができて、以前よりも子どもを放置することが多くなり、叔母である私のほうが一緒に過ごす時間が長いくらいに。

実家にいても家事は全部母任せだし、私をパシリのように扱うことも多くなり、私の好きだったお姉ちゃんは一体どこへ消えてしまったのやら……。結婚すると人って変わってしまうのかな、と思って結婚願望がなくなってしまいました」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年9月）

▽ たしかに結婚すると生活スタイルもガラッと変わる上に、出産や育児、仕事や家事などのマルチタスクをこなす大変さがあるため、現実逃避をしたくなることも多いでしょう。実家のサポートを受けることも大切ですが、子どもを放置して自由に遊び呆けるのは違いますよね。妹としては複雑な心境になってしまうでしょう。

