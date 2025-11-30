[11.30 ラ・リーガ第14節](アノエタ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 15 ウマル・サディク

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

DF 38 ルケン・ベイティア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 42 Gorka Carrera

監督

セルヒオ・フランシスコ

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 4 ラファ・マリン

DF 8 フアン・フォイス

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 22 アジョセ・ペレス

控え

GK 25 アルナウ・テナス

DF 3 アドリア・アルティミラ

DF 23 セルジ・カルドナ

DF 26 パウ・ナバロ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 12 レナト・ベイガ

MF 16 トーマス・パーティ

FW 6 マノー・ソロモン

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

FW 11 イリアス・アコーマック

FW 19 ニコラ・ペペ

FW 21 タニ・オルワセイ

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります