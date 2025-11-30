ソシエダvsビジャレアル スタメン発表
[11.30 ラ・リーガ第14節](アノエタ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 15 ウマル・サディク
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 42 Gorka Carrera
監督
セルヒオ・フランシスコ
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 4 ラファ・マリン
DF 8 フアン・フォイス
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 23 セルジ・カルドナ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 12 レナト・ベイガ
MF 16 トーマス・パーティ
FW 6 マノー・ソロモン
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 21 タニ・オルワセイ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります