Travis Japan、ニューアルバム『’s travelers』全曲を先行配信へ
Travis Japanが、12月3日にリリースするアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）の収録全曲を本日24時（12月1日AM0時）より先行配信することを発表した。
すでに先行配信されている「Disco Baby」「Say I do -Completed ver.-」「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」「Would You Like One? -Completed ver.-」に加えて11曲が配信されるかたちだ。
本作は、メンバーの松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムだという。リリース形態はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態となる。
また、12月1日(月)18時にはこのアルバムに収録される楽曲「Welcome To Our Show Tonight」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。同曲は1950年代のシアターの世界観を感じさせるショーナンバーで、Swing Jazzの跳ねるリズムと華やかなブラスが響き、クラシカルなスーツに身を包んだTravis Japanの姿が浮かぶ、エンターテインメント性あふれる楽曲となっている。MVでもその世界観がたっぷり味わってほしい。
◾️3rdアルバム『’s travelers』
2025年12月3日（水）リリース
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
○初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9016(UPCX-2014/UPXX-1169)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9017(UPCX-2015/UPBX-2137)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc1(CD)（※初回T盤 / J盤 / FC盤共通）
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（77分）
Disco Baby -Video Clip-
他、全4コンテンツ収録
○初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9018(UPCX-2016/UPXX-1170)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9019(UPCX-2017/UPBX-2138)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc1(CD)
共通15曲
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（約73分）
新曲のVideo Clipを含む全4コンテンツを収録
○通常盤 初回プレス（1CD）
三方背ケース＋ジュエルケース
・品番：UPCC-9020
・金額：\3,300 （税込）
◆Disc1
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
16.Okie Dokie! -Acoustic ver.-
17.Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-
18.[SECRET TRACK]
◆FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
▼2CD＋1Blu-ray＋グッズ
・品番：PROJ-1939(PRCX-50075/PRCX-50076/PRXX-50018/PRZX-50045)
・金額：\5,480 （税込）
▼2CD＋1DVD＋グッズ
・品番：PROJ-1940(PRCX-50077/PRCX-50078/PRBX-50036/PRZX-50046)
・金額：\4,980 （税込）
▼Disc1（CD）（※初回T盤/J盤/FC盤共通）
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
▼Disc2（CD）
01.ポジティブカイト ＜宮近/中村/松倉＞
02.ねぇ、キスして ＜七五三掛/川島＞
03.「幸せ」と「ありがとう」 ＜吉澤/松田＞
▼Disc3（Blu-ray / DVD）（28分）
“Say I do” Live in NY
“Tokyo Crazy Night” Live in NY
“Would You Like One?” Live in NY
MV鑑賞会 by NOEL
▼グッズ
キーホルダー
※FC限定盤オーダー受付期間：〜2025年11月19日（水）23:59
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
○CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください