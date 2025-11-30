Maki、配信シングル「BIRTHDAY」＆2ndフルアルバムリリース決定。リリースツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞開催発表も
Makiが、配信シングル「BIRTHDAY」と2ndフルアルバムのリリース、さらにアルバムリリースに伴う全国ツアーの開催を発表した。
本発表は、初開催となる主催フェス＜Maki presents. Music Festival「天和」＞にてアナウンスされた。そして、活動再開後初のリリースとなる新曲「BIRTHDAY」は、本日のライブで初披露され、12月1日に配信リリースとなる。
また、2ndアルバムは2026春にはリリースされる予定で、リリースツアーは＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞というタイトルを冠して、全国31カ所をまわる。麻雀の役満で1番高い役となる「四暗刻」と題した本ツアーは、4月29日の愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに10月4日の沖縄Outputまでのロングツアーとなり、初のZeppでのワンマン公演や台湾公演を含む自身最大規模にて開催されるとのこと。チケットはただいまより1次先行が開始されている。
アルバムの詳細は後日発表となるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
◾️Maki Tour 2026「四暗刻」
2026年
4/29（水・祝）Zepp Nagoya ※ONEMAN
5/1（金）心斎橋BIGCAT
5/12（火）恵比寿LIQUIDROOM
5/13（水）千葉LOOK
5/24（日）台湾・台北THE WALL
5/27（水）鈴鹿ANSWER
5/29（金）熊本B.9 V2
5/30（土）鹿児島SR HALL
6/3（水）松本ALECX
6/4（木）高崎SUNBURST
6/13（土）松山WStudioRED
6/14（日）高松DIME
6/18（木）柳ヶ瀬ants
6/26（金）水戸LIGHT HOUSE
6/28（日）HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
7/3（金）神戸太陽と虎
7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room
7/11（土）出雲APOLLO
7/15（水）静岡UMBER
7/16（木）F.A.D YOKOHAMA
7/24（金）KYOTO MUSE
7/31（金）the five morioka
8/2（日）札幌PENNY LANE 24
8/8（土）仙台Rensa
8/9（日）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
8/11（祝・火）金沢EIGHT HALL
8/15（土）福岡DRUM LOGOS
8/16（日）広島LIVE VANQUISH
8/21（金）GORILLA HALL OSAKA ※ONEMAN
9/4（金）Zepp Divercity TOKYO ※ONEMAN
10/4（日）沖縄Output
◆チケット
1次先行 : 11月30日（日）21:00〜12月14日（日）23:59
https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/
◾️デジタルシングル「BIRTHDAY」
2025年12月1日（月）リリース
RCSS-1143
ストリーミング：https://orcd.co/maki_music
