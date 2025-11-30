福岡FWウェリントンが今季で契約満了…ホーム最終戦後の発表は「本人の意向を尊重」
アビスパ福岡は30日、FWウェリントン(37)が今シーズン限りで契約満了になると発表した。
ウェリントンは2013年に湘南ベルマーレへの加入で来日し、15年から17年までは福岡に所属。その後はヴィッセル神戸と湘南でのプレーを経て23年に福岡へ復帰した。今季は最終節を残してリーグ戦30試合2得点となっている。
福岡はこの日ホーム最終戦を行っており、ガンバ大阪に1-0で勝利した。ウェリントンは後半途中からの出場となったが、契約満了が試合後の発表になったことについてクラブは「ウェリントン選手本人の意向を尊重し、このタイミングでのリリースとさせていただきました」と説明している。
ウェリントンはクラブを通じて以下のようにコメントした。
「このクラブと別れるのは本当に辛いです。ここでの時間は二度の在籍を合わせて5年半。 その間に友人ができ、素晴らしいチームメイトに恵まれ、学び、教える機会を持ち、 そして2015年のJ2からJ1への昇格や、20233年のルヴァンカップ優勝といった 喜びも味わうことができました。この時間をともに歩んでくれたすべての皆さんに心から感謝しています。 そして、私に示してくださった支え、認めてくださる気持ち、 そして何よりも尊敬の心に深く感謝します」
「また、長い間応援し続けてくださったサポーターの皆さんにも本当に感謝しています。 いつも、私がプレーする姿を尊重し、喜んでくださり、ピッチに立つたびに 皆さんの応援が見えて、雰囲気が変わるのを感じました。 その力がいつも私を励まし、チームのために戦う大きな支えになっていました」
「さらに、クラブ初のタイトル獲得に貢献できたこと、 そしてチームの歴史に自分の名前を刻むことができたことを誇りに思います。 特にベススタで感じた声援の力と、その圧倒的な雰囲気は一生忘れません。これからは同じ道を歩むことはありませんが、 皆さんは永遠に私の記憶と心の中に残り続けます」
