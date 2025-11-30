沖田優監督が群馬との契約更新「今シーズンの順位に対してはすべて自分に責任がある」
ザスパ群馬は30日、沖田優監督が契約を更新して2026-27シーズンまで率いることを発表した。
沖田監督は今季から群馬の監督に就任し、1年目はJ3で14位に終わった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「来シーズンもザスパ群馬の監督としてクラブのためにサッカーができる事を嬉しく思っています。今シーズンの順位に対してはすべて自分に責任があると考えています。大変申し訳ありませんでした」
「一方で今シーズンの選手、スタッフ、強化、フロント、スポンサーの方々、サポーターの方々と共に攻撃的マインドのチームとして大きくどっしりとした土台を創ることができました。シーズン終盤には6連勝16得点という結果でも示してくれました。来たるシーズンにおいては結果はもとより、色々なものを上に上に積み上げてザスパ群馬がより良いクラブになるように共に創り上げていきましょう。よろしくお願い致します」
