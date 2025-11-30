離婚伝説が、全国ツアー最終日である東京・Zepp DiverCity(TOKYO)の公演時に、日本武道館での単独ライブを2026年9月10・11日の2日間開催することをサプライズ発表した。

武道館公演は、11月1日からスタートした全国ツアーの初日、Zepp Shinjuku(TOKYO)の会場にて解禁したばかりであったが、発表からわずか数週間という速さで会場キャパシティをはるかに上回る申込み数をうけ、9月11日公演はソールドアウトした。その知らせをうけ、急遽9月10日での追加公演を発表することになったという。

本発表にあわせて、同日21時よりファンクラブ最速先行＆オフィシャル先行のチケット受付が開始しているため、せひチェックしてほしい。

◾️＜離婚伝説2026 ONEMAN LIVE＞ 2026年9月10日（木）OPEN 17:30 / START 18:30 ※追加公演

2026年9月11日（金）OPEN 17:30 / START 18:30 ※SOLD OUT

会場：日本武道館 主催：ソニー・ミュージックレーベルズ

企画制作：DISK GARAGE

チケット料金：全席指定：\9,500（税込） ▼ファンクラブ最速先行

・受付期間：2025年11月30日（日）21:00〜12月17日（水）23:59

・受付URL：https://rkndnsts-fan.jp/ ▼オフィシャル先行（イープラスのみ）

・受付期間：2025年11月30日（日）21:00〜12月21日（日）23:59

・受付URL：https://eplus.jp/rkndnsts/