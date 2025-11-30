¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛRayflower¡¢ÅÄß·¹§²ð¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤òÊä¤¦´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¡Ü47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡Ö¼¡¤ÏÁ´°÷¤Ç³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
Rayflower¤¬ËÜÆü11·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãRayflower 15th Anniversary LIVE ¡ÈNext Amazing Road¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅÄß·¹§²ð(Vo)¤¬¡ÈµÞÀÀ¼ÂÓ±ê¡É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢³«±éÌó3»þ´ÖÁ°¡£µÞî±¡¢ÅÔ·¼°ì(Key)¡¢Sakura(Dr)¡¢IKUO(B)¡¢YUKI(G)¤Î4¿Í¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î15¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ï¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿4¿Í¤Î¹âÅÙ¤Ê±éÁÕÎÏ¤È¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢´°Á´°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥ô¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¸ø±éÃæ»ß¤â»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤¬¡¢·è¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Rayflower¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬·ë²Ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥¥ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î½ÏÀ®ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´15¶ÊÁ´2»þ´Ö¡£15¼þÇ¯¤Î½Ëº×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ÀäÉÊ¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
³«±éÄê¹ï¡¢4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ê¤¬µó¤¬¤ê¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥ô¥Î¥¹¥¹¥á¡×¡£ÅÔ·¼°ì¤¬¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÊú¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°¤Þ¤Ç·«¤ê½Ð¤¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢²»¸»¤Ë¤è¤ëÅÄß·¹§²ð¤ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÇ®¤¯¡¢µÒÀÊ¤â¾ðÇ®Åª¤À¡£ÅÔ¤Î¡Ö4/5¤ÎRayflower¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î15¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ö¤óº£Æü¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡ÅÔ·¼°ì
¡Ö¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¥«¥é¥ª¥±¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡YUKI
¡ÖÅÄß·ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤½¤ÎÅÄß·¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë¤·¤è¤¦¡×¨¡¨¡Sakura
¡Ö³§¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡×¨¡¨¡IKUO
´ÑµÒ¤Ï¡¢¤³¤Î¶ì¶¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤À4¿Í¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶Ë¾å¤ÎÂç¹ç¾§¤òÁÕ¤ÇÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÌë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÄß·¤ÎÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤4¿Í¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î±éÁÕ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢²þ¤á¤ÆRayflower¤¬¶¯¼Ô¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Â·¤¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Rayflower¤¬2026Ç¯3·î¤è¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ãRayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ¡ÈMoving on¡ª¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ãMoving on¡ª¡ä¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3·î14Æü¤Îºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î28Æü¤Î²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó9¥ö·î¤ò¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ47¥õ½ê¤ò¶î¤±½ä¤ë¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤òÅÄß·¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÛ¤À¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀä·Ê¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎRayflower¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÈShining GARDEN¡ÉÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï12·î1Æü¤è¤ê¡£¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý³á¸¶Ì÷É× (BARKSÊÔ½¸Ä¹)
»£±Æ¡ýº£¸µ½¨ÌÀ
¡¡
¢£¡ãRayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ¡ÉMoving on¡ª¡É¡ä
03·î14Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
03·î15Æü(Æü)¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶DYVER
03·î21Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin
03·î22Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
03·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡Åç¡¦·´»³Hip Shot Japan
03·î28Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°ELL
03·î29Æü(Æü)¡¡»°½Å¡¦¾¾ºäLIVE HOUSE M¡ÇAXA
04·î04Æü(ÅÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦SOUL POWER
04·î05Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦GOLDEN PIGS RED STAGE
04·î11Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦CLUB ROOTS
04·î12Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¡¦U¡ùSTONE
04·î18Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍNew Side BEACH!!
04·î19Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
05·î09Æü(ÅÚ)¡¡¹âÃÎ¡¦Xpt.
05·î10Æü(Æü)¡¡ÆÁÅç¡¦club GRIND
05·î30Æü(ÅÚ)¡¡½©ÅÄ¡¦Club SWINDLE
05·î31Æü(Æü)¡¡»³·Á¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂSession
06·î13Æü(ÅÚ)¡¡·§ËÜ¡¦B.9 V1
06·î14Æü(Æü)¡¡º´²ì¡¦GEILS
06·î16Æü(²Ð)¡¡Ä¹ºê¡¦DRUM Be-7
06·î18Æü(ÌÚ)¡¡»³¸ý¡¦¼þÆîrise(LIVE rise SHUNAN)
06·î20Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
07·î04Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX
07·î05Æü(Æü)¡¡»³Íü¡¦¹ÃÉÜCONVICTION
08·î29Æü(ÅÚ)¡¡°¦É²¡¦¾¾»³¥µ¥í¥ó¥¥Æ¥£
08·î30Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME
09·î04Æü(¶â)¡¡ÀÄ¿¹¡¦Quarter
09·î06Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden
09·î12Æü(ÅÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHT HOUSE
09·î13Æü(Æü)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK Utsunomiya(VJ-2)
09·î24Æü(ÌÚ)¡¡Åçº¬¡¦¾¾¹¾aztic canova
09·î26Æü(ÅÚ)¡¡Ä»¼è¡¦ÊÆ»ÒAZTiC laughs
09·î27Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦YEBISY YA PRO
10·î06Æü(²Ð)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍVARIT
10·î08Æü(ÌÚ)¡¡¼¯»ùÅç¡¦CAPARVO¥Û¡¼¥ë
10·î09Æü(¶â)¡¡µÜºê¡¦LAZARUS
10·î11Æü(Æü)¡¡ÂçÊ¬¡¦DRUM Be-0
10·î12Æü(·î/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
10·î17Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôAz
10·î18Æü(Æü)¡¡Ê¡°æ¡¦CHOP
10·î28Æü(¿å)¡¡ÏÂ²Î»³¡¦CLUB GATE
10·î29Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ¡¦MUSE
10·î31Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦Live space Reed
11·î01Æü(Æü)¡¡ÆàÎÉ¡¦EVANS CASTLE HALL
11·î03Æü(²Ð/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦Live HouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ
11·î23Æü(·î/½Ë)¡¡Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
11·î28Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
\7,500(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×(5/31»³·Á¸ø±é¤ò½ü¤¯)
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Rayflower ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Rayflower ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Rayflower ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë