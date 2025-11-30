「おしゃれだね」って褒められそう♡【上下LEPSIM】でつくる！「大人のサマ見えコーデ」

何を着てもしっくりこない……とおしゃれ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは、上下【LEPSIM（レプシィム）】で作る「大人のサマ見えコーデ」。ビビッドなレッドカラーのポロトップスを主役にした冬映えコーデや、個性派アイテムを組み合わせた褒められコーデなど、ワンランク上のおしゃれを楽しみたい、ミドル世代のお手本になりそうな着こなしをご紹介します。

ワンツーコーデがサマになる冬映えコーデ

旬のポロデザイントップス & レッドカラーを選べば、シンプルなワンツーコーデもグッとおしゃれな雰囲気に。コクーンシルエットが特徴のスラックスで、きちんと感も今っぽさもプラス。大人に似合うトレンドコーデを楽しめそう。血色感がアップし顔色がよく見えるのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

個性派アイテムをミックスした褒められコーデ

ブラウンとブルーのバイカラー配色が印象的なトップスは、「コーデが一気におしゃれ見えします」とスタッフさんもお気に入りの1着。メルトン素材を使用したサスペンダー付きのパンツを合わせて、冬ムードもアップ。個性的なアイテムの組み合わせも、落ち着いた配色でまとめることで、大人も気軽に挑戦できそうです。

品格を感じられる大人のサマ見えコーデ

ほっこりしがちなニットトップス。スタッフさんのように、上品なツヤ感が特徴のサテンスカートを合わせれば、洗練された印象を与えられそう。スカート以外を重厚感のある黒でまとめてリュクスなムードをまとって、大人のサマ見えコーデを楽しんで。

甘さがちょうどいい！ 大人可愛い冬コーデ

今日はちょっぴりガーリーな気分。そんなときは、裾にボリュームを持たせたマーメイドのようなシルエットのスカートを主役にしてみて。ジップカーデでカジュアルダウンすれば、甘さ加減がちょうどいい大人可愛い着こなしに。ダークオレンジ × アイボリーの上下明るく華やかな配色で、冬コーデの地味見えも解消できそうです。

