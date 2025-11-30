ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」が３０日、東京・日本武道館で「アンジュルム ２０２５ ａｕｔｕｍｎ『Ｋｅｅｐ Ｙｏｕｒ Ｓｍｉｌｅ！』ｆｉｎａｌ」を開催した。

同公演は、９月６日にスタートした秋ツアーの千秋楽。伊勢鈴蘭（いせ・れいら＝２１）が新リーダーに就任し、８月には最年少メンバー・長野桃羽（ながの・ももは＝１５）が加入したアンジュルムは、新体制での武道館公演に臨んだ。



この日は、今月１２日に発売した新アルバムに含まれる楽曲「トラブルメーカー」「ＦＡＳＴ ＰＡＳＳ」に加え「右ななめ後ろから」「プリズンブレイカー」も初パフォーマンス。アンコールを含む全２４曲を披露し、約９５００人を盛り上げた。

新メンバーの長野は「今日、初めての武道館。自分がこの舞台に立つことが全然信じられなかったんですけど、こうやって皆さんの姿を見てすごい感動しています！」と笑顔。光に包まれた会場を見渡すと「星みたいですね」と、うれしそうにほほ笑んだ。

アンコール後のＭＣで、橋迫鈴（はしさこ・りん＝２０）は「もうね、感動！」と感極まりながら「過去の武道館公演で、自分の力で立ててる感覚がないって話したことがあって。今回はライブを通して、自分の力でここに立ててる感覚がすごくあって、それが皆さんにも伝えられたんじゃないかな」とコメント。

リーダーの伊勢も目に涙を浮かべつつ「９人の始まりとして、いい第１歩を踏めたんじゃないかな。今日という日を自信に変えて、これからもみんなで頑張っていきたいと思います」と前を向いた。