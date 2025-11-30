『べらぼう』“一橋治済”生田斗真＆“大崎” 映美くらら、衝撃の展開を語る！ コメント到着
本日11月30日放送された横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）第46回は、一橋治済が定信たちのたくらみに気づき、大奥で絶大な権力を持つ大崎を毒殺する衝撃の展開となった。治済を演じる生田斗真と大崎を演じる映美くららのオフィシャルコメントが到着した。
【写真】“一橋治済”生田斗真＆“大崎” 映美くららの出演シーン切り取る場面写真
生田演じる一橋治済は、八代将軍・吉宗の後継者対策に端を発して作られた「御三卿」のひとつ一橋徳川家の当主。吉宗の孫にあたり、十代将軍・家治とは“いとこ”。次々と将軍後継者が早世する中、最後に残った治済の息子・家斉が十一代将軍となり、治済は「将軍の父」としてすべての富と権力を得るようになる。
生田は、定信たちのたくらみに気づいた時の治済の気持ちを「この字は見たことある見慣れた字だなというところでも確信を得たのは間違いないかなと思います。ワクワクしたんじゃないですか。来たぞ来たぞっていうか。耕書堂に乗り込むというか、お店に入っていくのも、あえてでしょうね。憎いとか悔しいとか、懲らしめてやりたいとかっていう気持ちは微塵もないというか。本当に何とも思ってないですからね。治済にとって一時の暇つぶしの時間に過ぎないんです」と推し量った。
これまで演じてきた治済役については「とても自由度高くやらせていただけているのは、ありがたいなと思うし、特に僕が何をしなくとも、スタッフワークによって薄気味悪く撮っていただいたり、ほかの方々の芝居でよって僕の邪悪さが強調されるような作りにしてくださっていたり。なので、僕は悪くないです（笑）。口元のニヤリとかアップ撮られていたんだとか、能面と対になるような治済の表情とか、こんな風になっていたんだってあとで気づくことが多いので、本当に知らぬ間に悪者にされている感覚がありますよ。『あ、こんな悪い表情切り取られてる！』とかあります。おもしろいですけどね。ここまで嫌われることもなかなか珍しいと思うので、貴重な経験をさせていただいています」と振り返り、「最後まで使命を全うしたいと思います」と語った。
治済の今後については「本当に最初から最後まで言えないことづくしだから、なかなか驚きの展開になっていくと思うので、期待を裏切らないラストになるんじゃないでしょうか。楽しみにしてほしいと思います」と答えるにとどめた。
一方、映美演じる大崎は、十一代将軍・家斉の乳母で、家斉の将軍就任後、大奥で絶大な権力を持ったといわれる。
映美は、衝撃的な最期となったことに「見てる方にとっては、大崎がさんざん悪事を働いてきたので、天罰が下ったという見方もあるかもしれません。大崎としては、治済さんと一緒にいるので、何があってもおかしくないというか、そういう覚悟を持ちながら、あの場にいたんじゃないかなと思います」と推測。
演じる上で意識していたことについては「大崎はいつも含みがあって、あまり本心が見えない人なので、本当は心の中では、動揺とか緊張感とか、そういうものを絶対持っているはずなんですけど、出さない。目の前のことを真実でやっているという感じなのかなと思っています」と話した。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
