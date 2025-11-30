「STARTO ENTERTAINMENT」社が公式サイトを更新。

株式会社TOKIOとのエージェント契約を年内をもって終了することを公表しました。



公式サイトでは「株式会社TOKIOに関するご報告」として「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木克明、以下『当社』）は、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました。」と、報告。





続けて「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動を続けてまいりました。」と、記しました。





そして「これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝申し上げます。」と、綴っています。







ＴＢＳの取材に対し、「STARTO ENTERTAINMENT」社は以下の様に回答しました。



⚫︎ＴＢＳ「エージェント契約終了はどちらの申し出なのでしょうか？]

◇「STARTO ENTERTAINMENT」社→株式会社TOKIOより申し入れがありました。

⚫︎ＴＢＳ「城島様、松岡様、国分様の今後について決まっていることはありますでしょうか？」

◇「STARTO ENTERTAINMENT」社→現状、弊社からお答えできることはございません。





