落語家の林家三平が３０日、東京・浅草演芸ホールで「昭和の爆笑王 初代林家三平生誕１００年祭」に出演した。

三平は、父の初代林家三平さんについて「父が亡くなったのは、今の私と同じ５４歳なんです。だから、バトンを受け継いだ気持ち。まだまだ肩を並べることはできません」。初代三平さんの弟子の林家ペーは「師匠は江戸っ子。火事とケンカは江戸の華。夢がかないました。ゴミの処理を区役所と管理組合とやり取りして、ちょっと落ち着いてきました」と語り、９月に起きた自宅の火災をネタにして笑わせた。

ミュージシャンの細野晴臣がゲスト出演。「小学生の頃、初代三平さんの落語を寄席で見て、下らなさに圧倒された。下らないことは大好きですから」と独自の表現で絶賛。ＹＭＯの高橋幸宏さん、坂本龍一さんと３人で「どうもすいません」「もう、大変なんすから」のモノマネをして「中毒に近い状態でしたね。僕が一番うまくて、坂本は似てなかった」と振り返った。三平さんの持ちネタ「好きです（ヨシ子さん）」についても「いつかレコーディングしたい」と意欲を見せた。