もっと早くすれば良かったーー！【40・50代】白髪も隠せる「最強こなれヘア」♡

白髪を黒っぽく染めるのではなく、生かしながら隠す発想が、これからの40・50代の常識になるかも。ハイライトやハイトーンカラーでおしゃれしながら白髪を目立たなくすることで、自然な立体感や透明感のあるこなれヘアを目指せるはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、若々しさと今っぽさを両立する、40・50代の「最強こなれヘア」をご紹介します。

レイヤーカット × ハイライトで軽やかに

@sakosakosakosakoさんが「ひし形のシルエットで縦長のフォルムにすることで小顔に見えます」と、コメントを添えているヘアスタイルは、ミディアムレングスにたっぷりレイヤーカットを入れた軽やかさが特徴的。ベースは落ち着いたグレージュで、トップを中心に細めのハイライトを散らし、白髪が自然に馴染みそう。上品さと抜け感を兼ね備えた仕上がりです。

大人シルエットの今っぽボブ

大人らしい落ち着きと同時に、今っぽい垢抜け感も欲しい人はこちらをチェック。「縦長の大人シルエット」と@sakosakosakosakoさんが解説しているボブは、毛先のシャープなカットラインで都会的な印象です。こちらも細いハイライトがきいて、ワンレングスでも奥行きのある仕上がりに。

華やか & フェミニンなこなれヘア

@mabashi_hairさんが、「大人女性に大人気」と紹介しているのは、「白髪ぼかしカラー × レイヤーボブ」。くすみを帯びたハイトーンで、ミルクティーのようなカラーが印象的です。まろやかな発色の髪色により、白髪が伸びてきてもなじんで目立ちにくいはず。レイヤーカットを入れた毛先をくるんとひと巻きしたスタイリングは、華やかでフェミニンなテイストを好む人におすすめ。

コントラストを抑えたハイライトも◎

「白髪には悩んでいるけれど、あんまり華やかになりすぎるのは考えもの……」そんな人は、ダークトーンで仕上げるのもいいかも。@kaito_litze.osakaさんが「白髪ぼかしグレージュ」と紹介しているカラーリングなら、落ち着いた雰囲気で楽しめそう。コントラストを抑えたハイライトにより、派手に見えることなく白髪ぼかしにも期待できそうです。毛先をシャープにカットしたボブは、カラーリングの効果で優しさを感じさせる仕上がりに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@mabashi_hair様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里