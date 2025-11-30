東野幸治、熊本の「ケンチキ」を絶賛 「うまっ！」「無限に食べられるわ！」
お笑い芸人・東野幸治が、きょう11月30日放送のBSよしもと『東野ぶらぶらチーキーズ』（後10：00）で熊本県を訪れる。
【写真】シュール…近距離モビリティWHILLで移動する東野幸治
東野とゲストが地方の魅力を発見するため、全国各地を街ブラする番組。現地の住みます芸人のおもてなしを受けながら、おいしいものを食べたり、絶景を見たり、面白体験をしながら地元を満喫する。
今回のロケ地は熊本県で、前回に引き続きこがけんがゲスト。案内人は、熊本県住みます芸人のもっこすファイヤー（のりを、たく）が務める。東野は、東京で活動経験もあり、リアクションの良いもっこすファイヤーの実力を認めつつ「ここにこなくても仕事がずっとありそうな感じ。だから『助けよう』 という気がサラサラない」とばっさり。
昭和38年創業の「丸重ミート本店」では、大人気メニュー「矢部のケンチキ」をほおばり、東野は「うまっ！」と一言。「めちゃくちゃ柔らかくてスパイスがいいよね」「無限に食べられるわ！」と大絶賛する。
さらに、日本で初めて肉食恐竜の歯が発見された御船町にある「御船町恐竜博物館」へ。近距離モビリティWHILL （ウィル）に乗って移動する東野を見て、こがけんは「年齢や芸歴から見てもリアリティがありすぎる」と一言。東野は「（年齢を重ねてもテレビに出られるよう）いいシミュレーションができる」と笑いを誘う。
博物館には、肉食恐竜の歯の化石のレプリカや、巨大なトリケラトプスが展示されているほか、バックヤード見学もあって、見どころ豊富。歴史を感じる貴重な時間を過ごす。
