ロシアのプーチン政権が日本の消費税に相当する付加価値税（ＶＡＴ）の引き上げに向け、増税の責任を欧米に転嫁する世論工作を開始した模様だ。

増税はウクライナ侵略の長期化でかさむ戦費を捻出する苦肉の策と言える。プーチン大統領は昨年の大統領選直前に２０３０年まで増税しない意向を示しており、「公約違反」との批判をかわす狙いとみられる。

大統領府によると、プーチン氏は１１月２８日、来年１月から同税の税率を現行の２０％から２２％に変更する法案に署名し、２６年予算とともに成立させた。税率アップは１９年以来で、提案した財務省は「国防と安全保障の資金調達」が主な目的だと説明した。

これに関し独立系メディア「メドゥーザ」や英紙フィナンシャル・タイムズは法案審議中の１１月、増税への批判がプーチン氏に向かわないよう、政権が指針を策定し、国営メディアなどに配布したと報じた。

プーチン氏は、大統領選を翌月に控えた２４年２月の年次教書演説で、税に関する主要な数値を「３０年まで固定する」よう政府や議会に求めていた。

報道によると、国営メディアに配布された指針は「お金よりも命が大事だ」との信念を国民に植え付けることが目的だ。増税の責任は国防費を増やす西側諸国にあると伝えるよう指示。国民に「脅威」を感じさせるため、欧州や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の指導者による「軍国主義的発言」を報じることも推奨した。

増税の決定をプーチン氏と結びつけないよう求め、インフレ（物価上昇）への影響は「最小限だ」と訴えて国民の不安を和らげることも促しているという。

国営テレビは１１月２８日、プーチン氏が増税法案に署名したと報じた際、「（国債など）政府が市場で資金を借り入れるよりもインフレへの影響は小さい」との高官の発言を紹介した。

大半の食品などへの軽減税率（１０％）は維持される。それでも、政権が神経をとがらせるのは、国民が物価上昇を通じて戦争の痛みを感じて不満を高める可能性が高いからだ。中央銀行によると、１０月２０日時点の年間インフレ率は８・２％と見込まれている。

ロシアでは来年秋、ウクライナ侵略後では初の下院選が予定される。侵略のツケを国民が肩代わりする格好で、政権与党への支持にも影響するとみられる。

政府系の世論調査機関「世論基金」が１０月下旬に公表した調査結果によると、増税が国民の経済状況に「マイナスに影響する」と答えた人は６１％に上った。

ウクライナ情勢を巡っては米国が和平協議を進めている。西側外交筋は、欧米による対露制裁や景気減速も重なっていることから、「プーチン氏は戦争を止めるタイミングを探っているのではないか」とみる。