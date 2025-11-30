Image: Amazon

もはやガジェット神のサンドボックス。

今のケーブル界隈、なんだかそんな勢いを感じています。だって、直接USB-Cに刺さるLANケーブルが生まれたり、充電とLAN接続が同時にできる二首ケーブルが生まれたり…。

これまでそんな発想すら抱かなかった、悪魔的発想ケーブルがぽこじゃか生まれています。そしてここにもまたひとつ。

サンワサプライの「頭がUSB-Cハブ、尻尾がUSB-Cケーブル」です。

そうか、令和も7年だしな…。ハブとUSB-Cケーブルが悪魔合体されてもふしぎじゃあないか。

イロモノと思うなかれ。実用性も高いのよ

見た目はもうイロモノ感満載ですが、冷静に考えてください。USB-Cハブと電源ケーブルの接続がこれだけで済むのです。

拡張できるポートはUSB-C（5Gbps）×1とUSB-C（480Mbps）×1。必要最低限の2ポート拡張って感じですね。

ポート的には物足りない感じもしますが、充電のオマケにUSB-Cポートが増やせるのでオトク感がすごい。しかもPCへの給電能力は最大92W、やるじゃん。

ちなみに、上で紹介したLANケーブルと同様にサンワサプライ製です。やっぱサンワは見ている方向が違うな（褒めています）。

