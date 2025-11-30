年末年始はみんなでゲームしよう！ 今、Amaon BFセールで変えるボード・カードゲーム3選
年末年始、冬休み、友人や家族が集まる機会がぐっと増えます。お鍋を囲むもよし、映画やドラマを見るもよし、そしてゲームをするもよし。
今開催中のAmazonブラックフライデーで変える、セール中のゲームを3つ紹介します。
ブロックス
2人から4人で遊ぶパズルのような平面ブロックゲーム。形の異なるブロックの角と角を繋げていく陣取りゲームです。みんなが楽しめるド定番ゲームで、大人も何度プレイしても飽きません。
ゲーム年齢は7歳からになっていますが、5歳くらいからできるかも。ただし、1ピースでもなくなるとフルでプレイできなくなるので、お片付けはしっかりと！
31%オフ、かつクーポン配布中で2292円。
コヨーテ
今年、Snow Manのメンバーがプレイしたことで話題になったカードゲーム、コヨーテ。プレイ人数は2人から10人。
引いたカードをおでこにあて、自分のカードは見えない状態でスタート。自分以外のプレイヤーのカードから場全体の数字、自分のカードの数字を予想しながらの心理戦ゲームです。かつ、計算力も必要なので、プレイは小学校高学年以上からが望ましいです。
7％オフで1700円。
New Games Order コヨーテ 日本語版
1,700円
ドラえもん ブロックタワー
幅広い年齢層で楽しめるのブロック系ゲーム。ドラえもんブロックタワーは、ジェンガ的にもスゴロク的にも遊べて、合計10のゲームが楽しめる作りになっています。
11％オフで1300円。
エポック社ドラえもん ブロックタワーゲーム10
1,300円
