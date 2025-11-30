苦しい時間帯を耐えて勝利を掴み取る。“鹿島らしさ”に溢れた戦いぶりで首位堅持。ラスト１試合、有終の美を飾れるか
［J１第37節］東京Ｖ ０−１ 鹿島／11月30日／味の素スタジアム
勝点70でJ１の首位に立つ鹿島アントラーズは11月30日、東京ヴェルディと敵地で対戦。74分に松村優太が決めたゴールを守り切り、１−０で競り勝つ。３ポイントを積み上げ、首位を堅持した。
勝点１差で２位の柏レイソルが敗れれば、今節にも優勝が決まるという一戦で、どこかぎこちない部分も見られた。鬼木達監督は「見えないプレッシャーというか、そういうものが非常にあったようなゲームだった」と振り返る。
ボランチで先発した知念慶も「守備が全然ハマらなくて、逆に攻撃では相手の守備が結構ハマっている印象で、体力もかなり削られた。選手同士の距離も遠かったし、かなり苦しい前半だった」と語る。
しかし、苦しい時間帯を耐えて勝利を掴み取れるところに、今季の強さがある。それこそがいわゆる“鹿島らしさ”なのかもしれない。
鬼木監督は、今季のプレシーズンに選手たちに“鹿島らしさ”について尋ねたという。そして、選手それぞれの意見を聞いたうえで、３つの大原則を定義づけた。
ひとつは、「球際などの戦う部分の強さ」であり、もうひとつは「メンタル的な強さ」で、最後は「勝利に対する執着心」だ。
東京Ｖ戦では、華麗なプレーや狙い通りのゲーム展開を披露できたわけではない。それでも、開幕当初に全員で見つめ直した“鹿島らしさ”に溢れた戦いぶりを発揮した。
今季のJ１リーグも残すところあと１試合。最終節は12月６日、メルカリスタジアムで横浜F・マリノスと相まみえる。９年ぶりのリーグタイトルを――有終の美を飾れるか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】松村が押し込んだ！ 値千金の決勝弾！
