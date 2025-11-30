2025年『紅白歌合戦』でトリを務めてほしい紅組のアーティストランキング！ 2位「Perfume」、1位は？
NHKは、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手37組を発表しました。
そこで、All About ニュース編集部は11月14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2025年の紅白歌合戦出場者」に関するアンケート調査を実施。今回は、現時点で発表されている紅組のアーティストが対象です。
この記事では、「『紅白歌合戦』でトリを務めてほしい紅組のアーティスト」ランキングを紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位はPerfumeです。『紅白歌合戦』には2年ぶり17回目の出場となるPerfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎えさまざまな活動を行ってきました。
ヒット曲も多く高い人気を誇るPerfumeですが、9月に年内をもって活動をひと区切りし、2026年からコールドスリープすると発表。コールドスリープ前に披露する最後のステージになる可能性が高く、多くのファンがトリを務めてほしいと願っています。
回答者からは、「活動休止になってしまうので、最後に印象に残るパフォーマンスをしてほしい」（40代女性／静岡県）、「活動休止前のステージだからこそトリを飾っってもいいのではないでしょうか」（50代女性／熊本県）、「今年で活動休止を発表されているのと、長年にわたって紅白に出続けているから」（30代男性／愛媛県）などの意見が寄せられました。
1位はMISIAさんでした。MISIAさんは、圧倒的な歌唱力を誇る歌手で、東京五輪開会式では⽇本国歌『君が代』を独唱。『フルール・ドゥ・ラ・パシオン』は、パリ五輪に向けた日本テレビ系アスリート応援ソングに採用されるなど、国民的な人気を獲得しています。
2025年には、8年ぶりとなる「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」を開催するなど大活躍の1年でした。そんなMISIAさんは10回目の出場となり、2024年の『紅白歌合戦』では2年連続4度目の大トリを担当。日本を代表する歌手で、今回もトリを務めてほしいファンが多いようです。
回答者からは、「トリとして全国民が納得の安定感があると思うから」（40代女性／福井県）、「年末にふさわしい、歌唱力のある日本を代表するアーティストなので」（40代女性／佐賀県）、「歌と声でみんなを包み込むようなパワーがあるから」（40代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
